فضائح الفساد تلاحق نتنياهو وستعجل بنهايته.. اما بدخول السجن واما باعتزال العمل السياسي
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جرينتش+2 10:01
الخلافات شكلية.. اما التعاون العملي الاردني- الفلسطيني- الاسرائيلي فما زال وثيقاً

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