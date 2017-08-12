فضائح الفساد تلاحق نتنياهو وستعجل بنهايته.. اما بدخول السجن واما باعتزال العمل السياسي
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 ابرزها وجه عبدالناصر.. رسم الوجوه ابرع انواع الفن التشكيلي

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