كوريا تعلن ان ترامب يفهم لغة القوة فقط.. ومعارضوه يعتبرونه دجاجة

اعلنت بيونغ يانغ أن الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستحيل، مؤكدة أنه رجل “يتأثر بالقوة فقط”.

ووفقا لـ”فرانس برس”، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، نقلا عن قائد جيش البلاد قوله، إن، “الحوار الإيجابي مستحيل مع مثل هذا الشخص المتهور، القوة فقط تعمل معه”.

أمريكا قادرة على تسوية كوريا الشمالية بالأرض في 15 دقيقةهذا، وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدد امس الاول الثلاثاء الماضي، بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ “النار والغضب”، فيما هددت بيونغ يانغ من جانبها بضرب جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ بالصواريخ.

يذكر، أن مجلس الأمن الدولي، تبنى يوم السبت الماضي، قرارا يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وينص القرار على حظر استيراد بعض المواد من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تجميد أصول مصرف التجارة الخارجية لكوريا الشمالية ومنع السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، من دخول موانئ كافة الدول. كما يتضمن القرار عقوبات ضد أشخاص لهم صلة ببرامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

واعتبرت بيونغ يانغ أن التجربتين بصاروخين عابرين للقارات اللتين أجرتهما في أخر تموز،الماضي تثبتان أن الولايات المتحدة أصبحت بكامل أراضيها داخل نطاق الصواريخ الكورية، وأن هذه الصواريخ وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس، مؤكداً أنها مستعدة لتلقين أميركا “درسا قاسيا” بقوتها النووية الاستراتيجية، في حال ارتكبت واشنطن حماقة ضدها.

وفي واشنطن قام معارضون لسياسة الرئيس ترامب المالية، بوضع دجاجة بطول 9 أمتار، تم نفخها بواسطة الهواء مزينة بتسريحة شعر الرئيس الأمريكي، أمام البيت الأبيض.

المعارضون لسياسة الرئيس الأمريكي المالية و بخاصة المتعلقة بالضرائب، تحدثوا عن فكرة تصميم الدجاجة، وبأنها كرد فعل على سياسة ترامب الجبانة في مواجهة التهديدات الكورية.

يذكر بأن صاحب الفكرة هو مخرج الأفلام الوثائقية ترانو سيغخو برا، الذي قام بجمع الأموال لتنفيذ المشروع.

كما ذكر برا، بأن المشروع هو رسالة الى الرئيس الأمريكي الضعيف وغير الفعال، والخائف من نشر الوثائق الضريبية المتعلقة بأعماله.

واضاف برا يقول : ان دور ترامب في التعامل مع المسألة الكورية الشمالية لا يتجاوز دور الدجاجة.

من جهتها وسائل الإعلام الأمريكية سلطت الأضواء على الدجاجة، و اعتبرتها رسالة قوية للرئيس الأمريكي.