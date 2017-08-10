قطر تعفي 80 دولة من تأشيرة الدخول بينها دولة عربية واحدة

في مؤشر جديد على انسلاخ قطر عن عروبتها والتحاقها بالمراكز الاجنبية.. وفي محاولة يائسة لوقف نزيف اقتصادها ، أعلنت إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى البلاد خلال سفرهم على متن الخطوط الجوية القطرية، في خطوة تهدف لتشجيع السياحة داخل الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، في مؤتمر صحافي عقده امس الأربعاء، إن “هيئة السياحة القطرية قررت إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى دولة قطر خلال سفرهم على متن الخطوط الجوية القطرية”، بمدد متفاوتة بين الـ30 يوماً والـ 180 يوماً

وضمت القائمة دولاً صغيرة، مثل الفاتيكان وسان مارينو وموناكو وأندورا وسيشل، وهي دول لا تعرف بأنها دول مصدرة للسياح.

وأثارت “قائمة الثمانين”، استغراباً أيضاً لكون عشرات الدول كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا كانت معفاة أصلاً من التأشيرة.

وقد غابت الدول العربية عن هذه القائمة, باستثناء لبنان، وهو ما أثار استغراب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كون الدوحة تتشدق بالعروبة ودعم القضية الفلسطينية.

ويرى مراقبون بهذه الخطوة أن قطر تحاول تحسين صورتها أمام دول العالم، بعد أن كشفت دول المقاطعة الرباعية حقيقة دعمها للإرهاب، عبر تشجيع قطاع السياحة الضعيف أصلاً لحقيقة أن الدوحة لم تشكل سابقاً أو في أي مرحلة مراحل نشأتها وجهة سياحية.

ويأتي هذا القرار بعد انهيار السياحة في قطر وشلل حركة الطيران القطرية.