سلاف فواخرجي تنسحب من مسلسل “روح” لتعثر البدء بتصويره

انسحبت النجمة السورية سلاف فواخرجي من مسلسلها الجديد “روح” للمخرج خالد الحجر، اعتراضاً على عدم اتخاذ الجهة المنتجة لأي خطوات تنفيذية لإتمام المشروع، رغم استجابتها لطلباتها عند التوقيع معها.

وقالت سلاف، في بيان صادر منها، إن انطلاق التصوير تأجل أكثر من مرة، رغم أنه كان محدداً له، منتصف نيسان الماضي، حيث لم يتم استكمال التعاقد مع باقي فريق العمل من فنانين وفنيين، بحسب قولها، مما أضرها كثيراً جراء اعتذارها عن أعمال عديدة بسبب هذا العمل.

وأوضحت الفنانة السورية أنها تستعد حالياً لبطولة مسلسل سوري لبناني مشترك بعنوان “هوا أصفر”، وأعلنت التزامها أدبياً بمشروع مسلسل “هجرة الصعايدة” مع المنتج محمد فوزي، رغم عدم اتضاح الرؤية بشأنه سواء بتقديمه في الموسم الرمضاني المقبل من عدمه.

يذكر أن سلاف تعكف حالياً على قراءة سيناريوهات لأعمال مصرية، ولكنها لم تحسم موقفها حيالها سواء بقبولها أو الاعتذار عنها.