احتجاب المدعو رياض حجاب بعد استنفاذه واحتراق اوراقه وفشل رهانات اسياده السعوديين على اسقاط النظام السوري
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جرينتش+2 07:47
السجن 13 سنة لكل سعودي يمتدح حزب الله اللبناني

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