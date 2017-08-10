اسماء الطلبة الاوائل في امتحان التوجيهي بمختلف الفروع

أعلن الدكتور عمر الرزاز , وزير التربية والتعليم ، اليوم الخميس، نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” للدورة الصيفية لعام 2017.

وقال د. الرزاز خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم، أن نسبة النجاح في التوجيهي بلغت 54.9%.

وفيما يلي اسماء الطلبة الاوائل في مختلف الفروع:

الفرع العلمي

الاول: ديما الخصاونة بمعدل 98.9% من مدرسة اربد النموذجية

الثاني: رحمة الزويري بمعدل 98.8%

الثالث: مالك عواملة بمعدل 98.8 %

لرابع: لانا دودين بمعدل 98.6%

الخامس: اسماء الجولاني بمعدل 98.4%

السادس: جود الكرمي بمعدل 98.3%

السابع: رهف ملحم بمعدل 98.3%

الثامن: دنيا جابي بمعدل 98.3%

التاسع: مرام عبد الرحمن بمعدل 98.2%

العاشر: علا العمري بمعدل 98.2%

العاشر مكرر: محم نصير بمعدل 98.2%

الفرع الادبي

الاول: دانا شامية بمعدل 98.9%

الثاني: رحمة داودةي بمعدل 98.7%

الثالث: اية الزول بمعدل 98.5%

الرابع: حنين عاصي بمعدل 98.4%

الخامس: تقوى السفوح 98.2%

السادس: ديما الخطيب بمعدل 98.1%

السابع: دعاء حسونة بمعدل 97.7%

السابع مكرر: دانا فيض بمعدل 97.7%

السابع مكرر: هيفاء ابو العدوس بمعدل 97.7%

السابع: مكرر: مروة درويش بمعدل 97.7%

فرع الإدارة المعلوماتية

الاول: مرح يوسف بمعدل 87.2%

الثاني: فرح الحواتمة بمعدل 85.9%

الثالث: مرام عبد الرحيم الخوالدة85.3%

الرابع: خالد القضاة بمعدل 87.3%

التعليم الصحي

الاول: يوسف صالح بمعدل 86.2%

الثاني: سجى الكحلة 84.2%

الثالث: هديل حمدان بمعدل 82.3%

الفرع الشرعي

الاول: عبد الرحمن سمارة بمعدل 82.3%

الثاني: اسماعيل بمعدل 81.4%

الثالث: ابرار ابراهيم بمعدل 81.0%

الفرع الزراعي

الاول: هديل الكلالدة بمعدل 97.1%

الثاني: اسلام زياد بمعدل 96.6%

الثالث: ليث سامر حجازين بمعدل 95.9%

الفرع الصناعي

الاول: قصي المقدادي بمعدل 97.1%

الثاني: هاني العلجوني بمعدل 94.7%

الثالث: اديب يوسف بمعدل 94.3%

الفرع الفندقي

الاول: دينا جمال بمعدل 96.2%

الثاني: فهد جهاد 95.4%

الثالث: عبد حيدر بمعدل 95.3%

فرع الاقتصاد المنزلي

الاول: دينا ابو الحاج بمعدل 98.1%

الثاني: دانا الوديان بمعدل 97.7%

الثالث: اسيل الحنيطي 97.6%

الثالث مكرر: سلام عبد الباسط بمعدل 97.6%