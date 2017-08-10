احتجاب المدعو رياض حجاب بعد استنفاذه واحتراق اوراقه وفشل رهانات اسياده السعوديين على اسقاط النظام السوري
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اسرائيل تشارك في مؤتمر اقليمي تعقده الاردن ومصر والسعودية

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