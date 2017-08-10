احتجاب المدعو رياض حجاب بعد استنفاذه واحتراق اوراقه وفشل رهانات اسياده السعوديين على اسقاط النظام السوري

نفى المستشار السياسي للهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي، نبأ عن استقالة رياض حجاب من الهيئة.

وقال العريضي للميادين إن “المتغيرات تؤثر في طبيعة المعارضة فقط إذا استسلمت لأجندات خارجية”.

نفي العريضي يأتي بعد معلومات عن استقالة حجاب من رئاسة “الهيئة العليا للمفاوضات”، بحسب ما أكدت مصادر لمراسل الميادين التي أضافت أن حجاب أبلغ وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بقرار الاستقالة قبل يومين “لأسباب صحية”.

من جهتها، قالت عضو الأمانة العامة في “تيار الغد السوري” بهية مارديني إن دور رياض حجاب تعطيلي، وأنه كوجه سياسي غير موجود.

مارديني قالت في اتصال مع الميادين إن مجمل الوضع السوري “يتجه إلى الحلحلة”، وأن هناك تخبطاً في الهيئة العليا للمفاوضات برغم الدعم السعودي لها.

من ناحيتها، نقلت تنسيقيات المسلحين عنْ عضو “الهيئة العليا للمفاوضات” جورج صبرا أن الصراعات بدأتْ تظهر الآن أكثر منْ أي وقت مضى، بشأن قبول بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.

وأشار صبرا إلى قبول منصات أخرى ببقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، نافياً أن يكون وزير الخارجية السعودي قد مارس الضغط على الهيئة لإعادة تأليفها، لافتاً إلى أن كل ما قاله “إن ثمة متغيرات على الساحة الدولية والإقليمية وإن الأولوية أصبحتْ للإرهاب لا لإسقاط الأسد”.

وكانت قناة “الميادين” قد افادت أن هناك معلومات مؤكدة حاليا تتحدث عن استقالة رئيس “الهيئة العليا للمفاوضات”، رياض حجاب، مشيرة إلى أن الأخير أبلغ وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بقرار الاستقالة قبل يومين.

وذكرت القناة أن استقالة حجاب “لأسباب صحية”. ونقل عن مصادر الهيئة العليا أن حجاب أبلغ وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بقرار الاستقالة قبل يومين، وأن الاستقالة لم تعلن بشكل رسمي بعد.

في غضون ذلك، قالت تنسيقيات المسلحين نقلا عن مصادر وصفتها بـ”الخاصة” أن المنسق العام لـ”الهيئة العليا للمفاوضات” رياض حجاب، لن يكمل في منصبه بعد عقد الاجتماع الموسع لـ”المعارضة السورية” في الرياض، والمتوقع حدوثه في تشرين الأول المقبل.

وذكرت المصادر أن حجاب أخبر القيادة السعودية بقراره ترك “الهيئة العليا “والتقاعد عن العمل السياسي، معللا ذلك بعدم تمكنه من الاستمرار في منصبه بسبب وضعه الصحي الصعب.

ولفتت المصادر إلى أن هناك أسماء عدة يجري تداولها لخلافة حجاب، مشيرة إلى أن رئيس “تيار الغد المعارض” أحمد الجربا هو الأقرب لخلافة حجاب.

وفي وقت سابق كشفت مصادر في “المعارضة السورية” عن بنود الورقة التي قدمها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الى أعضاء في “الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة” كان قد التقاهم مؤخرا في الرياض، حول التسوية في سوريا.

وأفادت هذه المصادر لموقع “العهد” الإخباري أن الورقة سوف تكون نقطة النقاش في اجتماع اطراف “المعارضة السورية” في الرياض الشهر القادم، حيث تحاول السعودية أن يحضر كل من منصة القاهرة ومنصة موسكو في الاجتماع المذكور.

وبحسب المصادر فقد اتفقت “الهيئة العليا للمفاوضات” مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال الاجتماع الأخير على البنود التالية:

1- الموافقة على بقاء الرئيس السوري بشار الأسد 18 شهرا خلال الفترة الانتقالية، كما يحق له الترشح بعد هذه الفترة للرئاسة.

2- ضمان بقاء الجيش والأمن السوريين وعدم انهيارهما حرصا على عدم انهيار مؤسسات الدولة.

3- ضمان سلامة ومشاركة الأقليات في الحكومة القادمة.

4- إنهاء المظاهر المسلحة والاسلحة الثقيلة خصوصا في ادلب، ومحاربة كل من يرفض ذلك.

5- التعاون بين “الجيش الحر المعتدل” والجيش السوري لقتال الارهابيين مستقبلا.

وكانت وسائل اعلام عديدة قد نقلت عن معارضين سوريين اعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات قولهم، ان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغهم خلال الاجتماع الاخير معه، ان على الهيئة الخروج برؤية جديدة وإلا ستبحث الدول عن حل في سوريا من دون “المعارضة”.. وأشار الجبير في حديثه ان الوقائع تؤكد انه “لم يعد بالإمكان خروج الاسد في بداية المرحلة الإنتقالية واننا يجب أن نبحث مدة بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة”.

المصادر السورية “المعارضة” أشارت الى أن التغير في الموقف السعودي حاليا أتى على خلفية الاتفاق الامريكي الروسي المستمر حول مناطق تخفيض التوتر، والذي يشير الى ان واشنطن قد سلمت باليد العليا لروسيا في سوريا، وأضافت ان هناك أيضا الازمات التي تعيشها السعودية حاليا على ثلاثة محاور:

– الاول الحرب في اليمن التي خسرتها السعودية وتستعد حاليا لوقفها بطريقة تحفظ ماء وجهها.

– الثاني هو الصراع مع قطر، والذي يبدو انه سوف يطول في ظل مواقف امريكية غير حاسمة في هذا الموضوع، فواشنطن توزع التصريحات تارة مع الرياض وتارة مع الدوحة.

– أما الامر الثالث فهو داخلي بامتياز ويتعلق بترتيبات تولي محمد بن سلمان العرش السعودي، في ظل خلافات داخل العائلة السعودية المالكة وعمليات اطاحة قام بها ابن سلمان شملت ولي العهد السابق ابن عمه محمد بن نايف وعشرات الامراء والضباط الكبار في الجيش والامن الداخلي، فضلا عن نقل وتسريح مئات الموظفين الكبار في مختلف الوزارات.

وقالت المصادر عينها أن “السعودية ستكون مشغولة في حل هذه الازمات خلال الفترة المقبلة التي ستشهد اعتلاء محمد بن سلمان العرش السعودي مكان أبيه”، لافتة إلى أن هذا الخيار اتى ايضا بناء على نصيحة إماراتية.