حماس تفتح صفحة جديدة مع ايران لنصرة فلسطين ومواجهة اسرائيل

أعلنت حركة “حماس″ عن نتائج زيارة وفدها إلى طهران، وكشفت عن اتفاقها مع إيران على “فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية نحو مواجهة عدو مشترك ونصرة فلسطين والأقصى والمقاومة”.

وجاء في بيان صادر عن “حماس″ أن وفدها إلى طهران اجتمع أمس الاول الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إذ أكد الجانب الإيراني خلال اللقاء على أهمية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية لطهران وضرورة العلاقة بفصائل المقاومة الفلسطينية على رأسها حماس″.

وحسب البيان، أكد ظريف أن موقف طهران من القضية الفلسطينية ثابت وغير قابل للتغيير ولن يشهد هذا الدعم أي تبدل، مشيرا إلى أن طهران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته من منطلق هذا الموقف الثابت.

وقال ظريف خلال اللقاء: “نحن مستعدون لنبذ كل الخلافات في سبيل دعم فلسطين والشعب الفلسطيني ووحدة الأمة الإسلامية”.

بدوره شكر عضو المكتب السياسي لـ “حماس″ عزت الرشق رئيس وفدها إلى طهران “الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني ومقاومته”، مؤكدا أن علاقة حماس بطهران “تأتي في سياق الأهمية التي توليها الحركة للتواصل مع مكونات الأمة الإسلامية كافة خدمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لهذه الأمة”.

وتابع الرشق إن “حماس″، “تؤمن بضرورة وحدة العالم الإسلامي ونبذ الخلافات وتوجيه الطاقات نحو العدو المشترك للجميع وهو الاحتلال”.

وضم وفد “حماس″ إلى جانب الرشق كلا من صالح العاروري وزاهر جبارين وأسامة حمدان.

وكانت الحركة أعلنت قبل ثلاثة أيام بدء وفد رفيع من قادتها زيارة إلى طهران، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني بدعوة من الجمهورية الإيرانية.