تقدم جديد للجيش السوري في ريف السويداء على الحدود الاردنية

سيطرت وحدات من الجيش السوري والقوات الحليفة على عدد من التلال الاستراتيجية المنتشرة على مساحة تصل إلى 100 كم مربع في ريف السويداء الجنوبي الشرقي على الحدود مع الأردن.

وأفادت وكالة “سانا” الرسمية السورية للأنباء بأن عمليات الجيش أسفرت حتى الآن عن فرض السيطرة الكاملة على تلال أسدي جارين والرياحين وبئر الصابوني بعد دحر آخر تجمعات “داعش” هناك.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري قد استعادت في الـ10 من الشهر الماضي السيطرة على عدد من البلدات والقرى والتلال الحاكمة في ريف السويداء الشرقي، بعد القضاء على أعداد كبيرة من عناصر “داعش”، وقطعت خطوط إمداد الإرهابيين الممتدة بمحاذاة الحدود الأردنية وصولا إلى ريف دمشق والغوطة وما بين البادية شرقا ومنطقة اللجاة الوعرة غربا حتى ريف درعا الشرقي.

وفي دير الزور شرق البلاد، ذكرت “سانا” أن الطيران الحربي أغار على تجمعات وتحصينات “داعش” في بلدتي سرية جنيد والجفرة ومحيط المقابر، وتلة علوش في محيط المدينة أسفرت عن تدمير مقار وآليات تابعة للإرهابيين.

بالتوازي، أشارت “سانا” نقلا عن مصادر أهلية إلى أن عددا من الشبان في مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور، أحرقوا حافلات لـ”داعش” كانت مركونة قبالة شركة الكهرباء وهاجم الأهالي فجر اليوم مقر ما يسمى بـ”الشرطة الإسلامية” في قرية حطلة قرب سوق الخضار وقتلوا الإرهابي أبو خالد الشامي.

وأضافت عن مصادر أهلية كذلك، أن التنظيم الإرهابي أطلق مؤخرا على وقع هزائمه حملة اعتقالات عشوائية طالت الشباب في بلدات وقرى العشارة والقورية ودرنج والحسينية وحطلة في ريف المحافظة لسوقهم للقتال في صفوفه، وأعدم عناصره المواطن صالح عشعوش ومواطنا آخر في بلدة أبو حردوب لدى محاولة الخروج من مناطق انتشار التنظيم.

يعيش تنظيم “داعش” وفقا لمختلف المصادر بما فيها العسكرية الروسية، حالة من التخبط والتشرذم منذ هزيمته في الموصل، واشتداد التضييق عليه في سوريا، ولاسيما في دير الزور والرقة، حيث أكدت المصادر فرار عدد لا بأس به من قياديي التنظيم بينهم علي العراج “الأمير العام” لما يسمى بـ”الشرطة الإسلامية” في بلدة الصور في ريف المحافظة، والمدعو أبو محمد الخرساني “مسؤول” التدريب و”التنسيب” في مناطق انتشار “داعش” في دير الزور.