شجاعة كوريا الشمالية وتحدياتها النووية والصاروخية تفضح جبن ادارة ترامب وعجز واشنطن عن الرد
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جرينتش+2 10:19
تقدم جديد للجيش السوري في ريف السويداء على الحدود الاردنية

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