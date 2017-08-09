شجاعة كوريا الشمالية وتحدياتها النووية والصاروخية تفضح جبن ادارة ترامب وعجز واشنطن عن الرد
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جرينتش+2 10:19
برافدا الروسية تتوقع ان تدخل السعودية قريبا اخطر مرحلة في تاريخها

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