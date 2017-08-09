شجاعة كوريا الشمالية وتحدياتها النووية والصاروخية تفضح جبن ادارة ترامب وعجز واشنطن عن الرد
أهم العناوين
جرينتش+2 10:19
ارتفاع سن الزواج وزيادة نسبة العنوسة في اسرائيل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني