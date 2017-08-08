وقف مشاركة نادي الفيصلي في البطولة العربية لخمس سنوات

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إيقاف نادي الفيصلي عن المشاركة في البطولة العربية لمدة 5 سنوات.

وتأتي هذه العقوبة بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق الأردني والترجي التونسي في نهائي كأس البطولة العربية للأندية، التي أقيمت الأحد الماضي في مصر.

ومباشرة بعد نهاية اللقاء بفوز الترجي بثلاثة أهداف لهدفين، قام لاعبو الفيصلي وجهازه الفني والإداري بالاعتداء على حكم المباراة المصري، إبراهيم نور الدين، احتجاجا على احتسابه هدف الفوز لصالح الترجي، مشكوك في صحته، كما افتعلت جماهير النادي أعمال شغب في مدرجات ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية بمصر، الذي احتضن المواجهة.

وفرض الاتحاد العربي عقوبات أخرى على الفيصلي بعد هذه الأحداث، إذ قرر إيقاف بعض لاعبي فريق الفيصلي وتوقيع غرامات مالية عليهم، وسيخاطب الاتحاد العربي نظيره الآسيوي، لتنفيذ هذه العقوبات.