وثائق ويكيليكس تفضح مسيرة التطبيع السرية بين اسرائيل والسعودية منذ عشرين عاماً
أهم العناوين
جرينتش+2 06:04
وقف مشاركة نادي الفيصلي في البطولة العربية لخمس سنوات

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني