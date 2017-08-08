وثائق ويكيليكس تفضح مسيرة التطبيع السرية بين اسرائيل والسعودية منذ عشرين عاماً
أهم العناوين
جرينتش+2 06:05
عبد الناصر يطمئن على المقاتل الأردني الخرشه

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني