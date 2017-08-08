وثائق ويكيليكس تفضح مسيرة التطبيع السرية بين اسرائيل والسعودية منذ عشرين عاماً
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جرينتش+2 06:04
شخصيات مقدسية ما زالت متألقة في دفاتر التاريخ الفلسطيني

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