وثائق ويكيليكس تفضح مسيرة التطبيع السرية بين اسرائيل والسعودية منذ عشرين عاماً
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جرينتش+2 06:05
سفير السعودية بواشنطن يؤكد ان قطر دعمت تنظيم القاعدة بسورية

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