سفير السعودية بواشنطن يؤكد ان قطر دعمت تنظيم القاعدة بسورية

اتهم السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، قطر بأنها “تُهدد أمن المملكة العربية السعودية”، لافتًا على أن الدوحة تتدخل في السياسات الداخلية للرياض “وتدعم المتطرفين”.

وقال في تصريحات صحفية له نقلتها الـ “واشنطن بوست” اليوم الثلاثاء، إن الدوحة دعمت “تنظيمات تابعة للقاعدة في سوريا وبعض الميليشيا الإرهابية في العراق”.

وأعرب الأمير خالد، عن أمل بلاده بأن “تتوقف السلطات القطرية عن تمويل الإرهاب”، مضيفًا: “يوجد أشخاص كثر في بلدان مختلفة قد يدعمون الإرهاب ولكن مشكلة السلطة القطرية تكمن في أن الحكومة هي التي تموله”.

وصرّح بأن هناك تقدمًا كبيرًا في العلاقات بين الرياض وواشنطن في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، مؤكدًا أن ترمب عازم على العمل مع حلفائه في المنطقة لمواجهة التوسع الإيراني والإرهاب.

وأردف: “نحن سعداء بالسياسات الحالية تجاه المنطقة، (…)، والمملكة تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب”.

وأكد السفير السعودي بواشنطن، أن المملكة تشهد تغيرًا وتقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة خلال العامين الماضيين، متابعًا: “قيادة المملكة تدرك الأهمية الكبرى للمرأة في النهوض بمستقبل الاقتصاد”.

وحول القضية الفلسطينية، شدد على أن الرياض ترغب في الحل من خلال مبادرة السلام العربية مؤكدًا: “لو اعترفت إسرائيل بدولة فلسطين على حدود 1967 فإن العالم العربي سيوافق على ذلك”.

وحول التهديد الإيراني بإغلاق الخليج العربي، ذكر أن طهران هددت عدة مرات بإغلاقه، “والعالم بأسره بما في ذلك المملكة يشعرون بالقلق إزاء ذلك، فمضيق هرمز مهم ليس فقط لاقتصادنا فحسب بل للاقتصاد الدولي”.

وأفاد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يدركون مدى التهديد الإيراني الكبير للأمن الدولي، “والمملكة على استعداد للعمل معًا لاحتواء التصرفات الإيرانية وسياساتها التوسعية”.

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