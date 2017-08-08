دولة الامارات تحتل جنوب اليمن وتنسى جزرها المحتلة من ايران

قال “مجتهد” في سلسلة تغريدات على تويتر إن مرتزقة الإمارات يتحاشون مناطق نفوذ الحوثيين مثل عسيلان وبيحان ويستهدفون المناطق الخاضعة لنفوذ القبائل أو لجماعات سنية أخرى وطريقتهم في ترغيب السكان بسيطرتهم هي إرسال البلطجية ليبثوا الفوضى وقطع الطريق فيتوق السكان للأمن فيأتي مرتزقتهم لتوفير الأمن وضبط النظام زعما.

وأكد المغرد الشهير «مجتهد»، سيطرة الإمارات على بلدتي عزان وحبان جنوب اليمن، مشيرا إلى أن جنود الإمارات يتحاشون مناطق نفوذ الحوثيين مثل عسيلان وبيحان ويستهدفون مناطق الجماعات السنية.

وقال “مجتهد” : ” الإمارات تبسط سيطرتها على بلدتي عزان وحبان في منطقة شبوة وترسل ٣ آلاف مرتزق إلى مديرية دهر وذلك لإكمال السيطرة على غاز ونفط شبوة”.

وأشار «مجتهد»، أنه «خلافا لما يُدعى من خلاف سعودي إماراتي، فقد أطلق ابن سلمان يد الإمارات في الجنوب، وتعهد باستخدام نفوذه لإبعاد القوى الشمالية المعارضة لوجودها».

وأوضح أن من بين من تم اعتقاله مؤخرا، الشيخ عبدالله اليزيدي، والشيخ أحمد برعود، ومحمد الدباء، وجميعهم لهم نشاط دعوي وخيري في المنطقة، مضيفا أن «جريمتهم الوحيدة هي التزامهم السني».

وتشارك الإمارات عسكريا في العدوان البري والبحري والجوي الذي تقوده السعودية على اليمن منذ اكثر من عامين واسفر عن مقتل واصابة عشرات الآلاف من اليمنيين الأبرياء.