وثائق ويكيليكس تفضح مسيرة التطبيع السرية بين اسرائيل والسعودية منذ عشرين عاماً
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جرينتش+2 06:04
تفاقم ازمة البطالة بمعدلات غير مسبوقة في الضفة والقطاع

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