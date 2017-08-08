ترامب وبوتين وسلمان وميركل وتيريزا يفارقون السياسة ويعانقون المنتجعات

يقضي سنويا رؤساء وزعماء العالم مثل العديد من الاشخاص اجازتهم وعطلتهم الصيفية بمعزل عن مشاغل السياسة والعمل.

ويُعتبر شهر آب في العديد من الدول وتقويمهم السنوي من الأشهر التي تصل العطلة الصيفية فيها الى ذروتها وذلك لكونها آخر شهور العطلة الصيفية كما ويسبق شهر سبتمبر (شهر بداية العام الدراسي وبداية الشتاء) ومن جهة اخرى يوفر الاجواء المطلوبة والمناسبة لقضاء اجازة اسبوعية او لمدة 10 ايام وحتى اكثر من ذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة في هذا الشهر قياسا بشهر تموز.

ومنذ بداية شهر آب ذهب العديد من رؤساء العالم لقضاء اجازة صيفية, إذ اتجه يوم الجمعة الماضي رئيس جمهورية امريكا دونالد ترامب نحو نيوجيرسي وتحديداُ في نادي الغولف الخاص به هناك ليقضي عطلة طويلة تمتد 17 يوما.

و ردّ ترامب على الانتقادات الموجّه له التي تنتقد اجازته الطويلة ومغادرته للبيت الابيض ولواشنطن في ايام نهاية الاسبوع إذ وصف عطلته الطويلة بأنها “عطلة عمل” نظرا لحجم العمل الذي يجب عليه انجازه في مدينة نيوجيرسي.

والمثير للجدل ان ترامب هو احد النُقّاد الاصليين لإجازات سلفه السابق باراك اوباما ولكن قياسا لإحصائيات عطل نهايات الاسبوع والعطل الأخرى لهذين الرئيسين فإن تلك الاحصائيات تشير الى ان الرئيس ترامب والى هذه اللحظة قضى اجازات وعطل اكثر من الرئيس السابق بمرتين.

ومن جانب آخر أظهرت الصور التي تناقلتها وسائل الاعلام قبل يومين ان الرئيس الروسي والرجل الأول في روسيا فلاديمر بوتين هو الأخر يقضي عطلته في احد اوسع واكبر بلدان العالم لكن لم يتم الاعلان عن فترة بقائه هناك الى الان.

هذا وتحتل روسيا المركز الاول في بلدان العالم من حيث المساحة الجغرافية ولاشكّ انها تتمتع بمناطق سياحية خلابة تجعل منها مكانا بديعا لقضاء اجازة صيفية رائعة, حيث أمضى الرئيس بوتين إجازة قصيرة، استمرت يومين في سيبيريا، حيث تنوعت ما بين التخييم والمشي وصيد السمك.

الرحلة القصيرة التي قضاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي رافقه فيها كل من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس جمهورية خاكاسيا فيكتور زيمين.

تنوعت ما بين المشي في غابات التايغا وممارسة صيد السمك، التي تعتبر إحدى الهوايات التي يحبها الرئيس الروسي.

وكذلك توجّه مؤخرا رئيس وزراء ايطاليا برفقة زوجته الى شمال ايطاليا لقضاء العطلة.

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز من الأسماء الأخرى التي لم تفوت فرصة العطلة الصيفية, حيث تظهر المستشارة الالمانية انجيلا ميركل مع زوجها في شمال ايطاليا كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية, وقد كان مثيرا لانتباه وسائل الاعلام ارتداء زي موحد خلال العطلة الصيفية في أخر 5 سنوات.

ومن جانبها عادة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من اجازتها الصيفية من منطقة جبال الألب في شمال ايطاليا ومن سويسرا.

ومن المقرر في شهر آب ان يقضي رئيس وزراء كندا جستن ترودو اجازته الصيفية هذا الشهر في منطقة “نوفا سكوتيا” قرب منزله. وكان نبأ ذهاب تورودو الى باهاماس لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2017 قد حاز على اهتمام وسائل الاعلام بسبب عدم استخدامه لطائرة حكومية واستئجاره هليكبوتر خاصة.

كما ترك الملك السعودي سلمان قبل اسبوعين بلاده نحو مدينة “طنجة” الواقعة شمال المغرب ليقضي هو الأخر العطلة الصيفية. واعلن مكتب الملك السعودي ان هذه الاجازة ستستمر لمدة شهرين.