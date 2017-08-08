الموز فاكهة شهية تخفّض الاوزان ولكنها تسوّس الاسنان

يرغب الكثير من الأشخاص خسارة عدد كبير من الكيلوغرامات خلال وقت قصير ومن دون استرجاعها لاحقاً. ويبدو أن هذا بات ممكناً من خلال الاعتماد على مكونين: الموز والماء الدافئ.

وفي هذه الحالة يجب تناول ثمرتين من الموز مع كوبين كبيرين من الماء الدافئ على معدة فارغة في الصباح.

وبعد ذلك يمكنكم تناول وجباتكم من دون أي تغيير. لكن من الأفضل ألا يتخطى موعد الوجبة الأخيرة الساعة 6 مساء.

وللحصول على أفضل النتائج استبدلوا وجباتكم الخفيفة بثمرة من الموز مع كوب من الماء الدافئ. وتجنبوا تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكّر وتلك المصنعة.

ومن المهم أن تشربوا ليترين من الماء يومياً وأن تتبعوا نظام حياة صحياً.

وتعود أهمية هذه الحمية إلى أن الموز لا يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية, وأنه غني بالألياف ويسهل عملية الهضم.

كما أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات ويمنحكم الطاقة. ويزودكم بالكربوهيدرات الضرورية لعضلاتكم.

لكن انتبهوا ولا تبالغوا في أكل الموز. فتناول 10 موزات يومياً مثلاً يسبب شعوركم بالخمول. كما قد يعزز تسوس أسنانكم وحدوث الصداع لديكم.