دولة الامارات تدعو اوروبا وامريكا للتسليم ببقاء الاسد في الحكم.. وتركيا توقف الدعم المالي لائتلاف المعارضة السورية
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سورية مصممة على استعادة وحدتها ولا مكان للانفصاليين الاكراد

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