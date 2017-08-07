تدهور صحة مديحة يسري جراء رحيل صديقها المفكر علي السمان

كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد أنها قامت بزيارة الفنانة مديحة يسري ووجدت حالتها الصحية قد ساءت كثيرا.

وقالت نبيلة إن مديحة يسري تبكي باستمرار بعد وفاة صديقها المقرب المفكر الدكتور علي السمان.

واشارت نبيلة الى ان الأطباء قد حذروا من تأخر حالتها الصحية، وخاصة أنها تعاني من آلام في العظام وأمراض الشيخوخة.

جدير بالذكر ان مديحة يسري تتواجد في المستشفى منذ شهور طويلة بينما تعاني من آلام شديدة في العظام تمنعها من الحركة، ومن العودة الى منزلها.

ومن المعروف ان مديحة يسري من مواليد عام 1921 وقد قدمت أكثر من 100 فيلم بين اجتماعي وغنائي, كما شاركت كبار الفنانين أعمالهم وعلى رأسهم محمد فوزي وعبدالحليم حافظ.