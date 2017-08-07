 ابن سلمان يستنجد بسلطنة عمان لتخليصه من ورطة الحرب اليمنية

يقوم وفد مشترك لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بزيارة إلى إحدى الدول العربية قريباً، لبحث آخر تطورات الأزمة اليمنية.

وقالت صحيفة “الشرق” القطرية، نقلاً عن مصادر يمنية، أن الوفد المشترك سيزور العاصمة العمانية مسقط بناء على طلب الدولة التي زارها مؤخرا المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.

وبحسب المصادر، فإن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أوفد المبعوث الأممي لمسقط للاستنجاد بها للتوسط لدى أنصار الله وصالح لتهدئة الأعمال القتالية على مدنها الحدودية التي بلغت ذروتها في الأسابيع الأخيرة، غير أن المصادر لم تكشف عن العرض المقدم من ولي عهد السعودية.

وتبنت جماعة أنصار الله، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة هجمات برية وقصف مدفعي وصاروخي على مواقع حدودية في جازان ونجران، مؤكدين استهداف موقع المعنق في جيزان، بعدد من صواريخ الكاتيوشا، وقصفهم بالمدفعية مواقع المشانق والدخان والمحطة البيضاء، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي.