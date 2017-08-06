(1)

للنّساء لغةٌ أخرى غيرُ هذهْ

لغة من الماسيّ في لؤلؤٍ أحمرْ

لا يضعُفنَ

لا يرتدين الأقنعةْ

يقطّرنَ السّحاب بلا تعبٍ

إذ يلدْن الأنبياءْ

(2)

للنّساء قوافلٌ من توابلَ

أغصانٌ من الرّيحان

تعاليمٌ من الأنهار

بصائرُ تجعلُ البجعاتِ بِيضاً

وأبصارٌ تعيد اللّون للّوحةْ

(3)

للنّساء حكايا طازجاتٌ في متون الأساطيرْ

ألفةٌ بين السُّطورِ

وأغنياتٌ من طفَل الشّفقْ

(4)

للنّساء حكمةٌ يعرّفها الشّجرُ

القمرُ

الشّمسُ

الشّعرُ

العشقُ

ينقذن ما أرجأن من معنى بوردتين نديّتينْ

وعيٌ اللّا نهاية في زمانٍ دائريّ

(5)

للنّساء، مرّة ثانية، وحيهنّ الأبديُّ

لونهنّ القرمزيُّ

سطوعهنّ على احتدام الوردِ

وشتاؤهنّ النّرجسيّ

يعلّمنَ القراطيس رائحة الحبر والحربْ

رائحة الأنوثة والبحر والحبّ

(6)

للنّساء غيرُ هذا كلّه من ضوءٍ ومن فكرةْ

ما هوَ؟ كيف هُوْ؟

ومتى؟

وأين يكون؟

أحتاج كي لا أتوهَ ألف أغنية

وسبعةَ ألسنةْ