حلاوة السكر لا تمنعه من اصابة الرجال بالاضطرابات النفسية

كشفت دراسة حديثة أن خطر الإصابة باضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب يزداد لدى الرجال عند تناولهم الأطعمة الغنية بالسكر.

وقد أجرى فريق بريطاني من جامعة لندن دراستهم على أكثر من 5 آلاف رجل وألفي امرأة، حيث لاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 67 غراما من السكر يوميا، تزداد إصابتهم بأمراض مثل الاكتئاب والسمنة وغيرها من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، مقابل الأشخاص الذين يستهلكون أقل من 39 غراما.

وقال الدكتور أنيكا نوبيل، المشرف على الدراسة إن “الوجبات الغذائية وارتفاع نسبة السكر عوامل تؤثر على صحتنا، ولكن دراستنا تبين أنه قد تكون هناك أيضا علاقة بين السكر واضطرابات المزاج، وخاصة لدى الرجال. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على فرص اضطرابات المزاج، ولكن وجود نظام غذائي غني بالأطعمة والمشروبات السكرية قد يكون من الأسباب الرئيسية”، وأضاف أن “النتائج التي توصلنا إليها توفر دليلا إضافيا على ضرورة تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر”.

ويعرف الاكتئاب بأنه يؤثر بطريقة سلبية على الشعور والطريقة التي يُفكر بها الشخص، إذ يسبب هذا المرض الحزن وعدم القدرة على العمل، بالإضافة إلى مجموعة متعددة من المشكلات العاطفية والجسدية وفق تعريف جمعية الطب النفسي الأمريكي.

يذكر أن أكثر من 300 مليون شخص يعانون من الاكتئاب في العالم، حسب آخر إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، والجدير بالذكر أن طرق العلاج من هذا المرض تتوزع بين اتباع الأدوية التي يحددها الطبيب كمثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات أو الاستفادة من جلسات العلاج لدى طبيب نفسي أو متخصص في مجال الصحة النفسية.