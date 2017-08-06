حزام الامان حارس صامت لا يؤدي وظيفته الا عند الخطر

أظهرت صور الأشعة لجمجمة امرأة تعرضت لحادث مروري مدى الأضرار التي لحقت بها، بعد أن ألقيت خارج السيارة، نتيجة عدم وضعها لحزام الأمان.

ونشر جراح مختص في طب العيون، صور التحول المذهل لجمجمة ووجه المرأة البالغة من العمر 25 عاماً، قبل وبعد العملية الجراحية التي خضعت لها، وذلك في أعقاب إصابتها بكسور في عدة أماكن من الجمجمة، وتعرض الفكين العلوي والسفلي لأضرار جسيمة، كما وجد الأطباء عينها اليسرى في الحجرة الأنفية.

وعلى الرغم من أن هذه الصور نشرت للمرة الأولى عام 2015، إلا أن بعض المواقع الشهيرة مثل ريديت وإمغور أعادت نشرها هذا الأسبوع، وذلك لإلقاء الضوء على مهارة الأطباء الذين أجروا الجراحة من جهة، وضرورة استخدام حزام الأمان في السيارة من جهة أخرى.