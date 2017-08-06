بعد 28 عاماً.. مصالحة فنية بين المطرب العراقي كاظم الساهر والجمهور الكويتي

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف عن سر توليها مهمة تنظيم حفل المطرب العراقي كاظم الساهر بالكويت الذى يقام فى نهاية العام الحالى ويعتبر عودة له بعد فترة انقطاع مايقرب من 28 عاما.

وقالت السعيد : أنا المتعهد الرسمي لحفل كاظم الساهر بالكويت، الذي يقام تزامنًا مع مؤتمر إعادة إعمار المناطق المحررة فى العراق الذي تستضيفه الكويت برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وأضافت : “إن الحفل يقام على مسرح يتسع لـ 4 آلاف شخص، لأن كاظم له قاعدة جماهيرية كبرى في الكويت ودول المنطقة، ويحتاج إلى أكبر صالة عرض وحتى تكون الأسعار بمتناول الجميع بعيدًا عن الأسعار الفلكية التي نراها في مركز جابر أو الحفلات الأخرى التي منعت شرائح كبيره من الجمهور المحب للفن للأسف من حضور مثل هذه الحفلات والفعاليات”.

وأشارت الى ان ربط موعد الحفل بمؤتمر الإعمار هو رسالة حب وسلام بين شعبين جمعتهم الظروف الإقليمية ولا بد أن نقبل بالتعايش السلمي بيننا والفن أقوى رسالة تجمع بين الشعوب.

وأنهت حديثها قائلة : “وجود كاظم الساهر في الكويت أكبر رسالة سلام نرسلها إلى إخواننا في العراق بأننا بالفعل تجاوزنا آلام الماضي وبدأنا صفحة جديدة كلها حب”.