"الجبير" يبلغ المعارضة السورية ان "الاسد" باقٍ في عرينه في حين يتجه "حجاب" لمزبلة التاريخ
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بعد 28 عاماً.. مصالحة فنية بين المطرب العراقي كاظم الساهر والجمهور الكويتي

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