الناطق العسكري الاسرائيلي يشيد بصحيفة الرياض لانها دمغت “حماس” بالارهاب

قام المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بإعادة نشر خبر أوردته صحيفة “الرياض” السعودية، ذكرت فيه أن “حماس” حركة إرهابية.

وكتب أدرعي بلغة مكسرة: “وشهد شاهد من أهل صفِّه.. الرياض تنطق بالحق وتسمي الأمور بأسمائها.. اللهم أبلغ أني شهدت”.

وبعد حملة انتقادات كبيرة على تويتر، اضطرت صحيفة الرياض شبه الرسمية الى حذف هذا الخبر.

وكانت حركة “حماس” في غزة، قد اكدت أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من وصف صحيفة سعودية لها بـ “الارهاب”.

وعبرت الحركة، في تصريح صادر عنها امس السبت، عن بالغ استنكارها وإدانتنا لما ورد في صحيفة “الرياض” السعودية ووصفها لها بـ”الإرهابية”.

وقالت: “إنَّ هذا الوصف الخطير من شأنه المساس بسمعة شعبنا وتاريخه ونضالاته، والإساءة لمقاومته الباسلة التي تمثل رأس الحربة في الدفاع عن فلسطين وعن عزة وكرامة الأمة جمعاء، ولا يخدم سوى أعداء فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية”.

وأضافت: “من المؤسف جداً أن تصدر مثل هذه التصريحات من وسيلة إعلامية عربية ومن قلب العاصمة السعودية في الوقت الذي يمارس فيه العدو الصهيوني أبشع جرائمه وعدوانه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى”.

وطالبت الحركة مجددا بضرورة وقف مثل هذه الأوصاف الغريبة والمخالفة للمواقف المعهودة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها المحب لفلسطين، والذي وقف دوما مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وحقوقه المشروعة.

وكانت صحيفة “الرياض” السعودية وصفت في عددها الصادر امس السبت حركة “حماس” بـ “الارهابية” وذلك في سياق خبر عن زيارة وفد رفيع المستوى من الحركة لإيران.

يشار إلى أن وزير الخارجة السعودي عادل الجبير والسفير السعودي في الجزائر قد وصفا حماس مؤخرا بهذا الوصف.