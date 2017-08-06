“الجبير” يبلغ المعارضة السورية ان “الاسد” باقٍ في عرينه في حين يتجه “حجاب” لمزبلة التاريخ

نقلت مراسلة RT الروسية في جنيف عن مصدر في المعارضة السورية قوله أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات أن الرئيس السوري بشار الأسد باقٍ في موقعه الرئاسي.

وحسب المصدر قال الجبير للمعارضة, خلال الزيارة التي اجراها لمقر الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض يوم الخميس الماضي, أن على الهيئة الخروج برؤية جديدة وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا من غير المعارضة، منوها بأن الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، “وأننا يجب أن نبحث مدة بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة”.

كما نقلت مراسلتنا عن مصدر في المعارضة السورية أن مؤتمر الرياض المقبل سيعلن نهاية دور رياض حجاب.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات أعلنت عن تشكيل لجنة خاصة للتحضير لعقد مؤتمرها بالرياض وتأمين سبل نجاحه.

وجاء في الرسالة الصادرة عن الهيئة العليا التي حصلت عليها قناة الجسر الفضائية، أن وزير الخارجية السعودي “ساند بقوة دعوة منصتي موسكو والقاهرة إلى الرياض للتباحث حول إمكانية تشكيل وفد مشترك” ، كما “ساند بقوة عقد اجتماع موسع للهيئة العليا للمفاوضات، وحدد الشهر العاشر إمكانية لعقد هذا الاجتماع الموسّع” وفق ما جاء في الرسالة.

وأوضحت الهيئة العليا أنه لم تجر أي نقاشات حول تفاصيل الاجتماع الموسع “وإنما تم تشكيل لَجنة لإعداد دراسة حول الموضوع لإقرارها في الاجتماع القادم”.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات أكد خلال لقاء الجبير أن المعارضة تعيش حالة انتكاسة “لأسباب ذاتية وموضوعية”، وأنه لوّح بأن وضعه الصحي قد يمنعه من بقائه في منصبه الحالي.