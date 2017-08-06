"الجبير" يبلغ المعارضة السورية ان "الاسد" باقٍ في عرينه في حين يتجه "حجاب" لمزبلة التاريخ
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جرينتش+2 02:43
الاعلان رسمياً عن عودة 271 ارهابياً فرنسياً من سورية والعراق

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