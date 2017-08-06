ابن زايد يعارض جهود السلام ويدعم استمرار الحرب في اليمن

نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن مسؤولين أميركيين سابقين، قلقهم من طموحات ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الخارجية، وتعارض النزعة الإماراتية مع المصالح والسياسات الأمريكية في المنطقة.

وكشفت الصحيفة، عن دور الإمارات في عرقلة جهود السلام باليمن، والتي قام بها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك “جون كيري”، كما أكدت الصحيفة حصولها على رسائل دبلوماسية إماراتية مسرّبة، من ضمنها ملخص لاجتماع عقده ولي عهد أبوظبي، فيأيار 2015، مع رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح.

وبحسب الرسائل المسرّبة التي أوردتها الصحيفة، “فإن، بن زايد، خلال الاجتماع، حرّض، بحاح، على رفض وقف إطلاق النار مع الحوثيين وعرقلة المحاولات الأمريكية للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن”، وزعمت أن ولي عهد أبو ظبي، حثّ المسؤول اليمني على التمسّك بموقف رافض لدعوات التهدئة الأمريكية، وقال له إنّه “يجب أن يكون الموقف اليمني حاسماً بمعزل عن كلام وزير خارجية أمريكا وقدرته على الإقناع”.