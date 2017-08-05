في الحاجة إلى مبادرات شعبية قومية اعتراضية ؟

سر قديم.. قطر قدمت لساركوزي رشوة دسمة كي يدعم استضافتها مونديال 2022 ثم دفعت تكاليف طلاقه من زوجته السابقة
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جرينتش+2 02:06
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