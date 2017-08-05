صح النوم.. كيلو يهاجم الاخوان المسلمين ويطالب الجولاني بمغادرة سورية﻿

فيما يشبه عودة الوعي والضمير, وجه “المعارض اليساري” السوري ميشيل كيلو، رسالة إلى القائد العسكري في “جبهة النصرة”، أو “هيئة تحرير الشام” بمسماها الجديد، الملقب بـ الجولاني، يطالبه فيها بالرحيل عن إدلب وسوريا.

وقال كيلو في تسجيلات نقلتها عدة وسائل اعلامية “معارضة”، “إذا كان الجولاني يحب المسلمين عليه مغادرة إدلب وسوريا”.

وأضاف كيلو أن “هناك إشارة استفهام كُبرى حول إدلب، وهي عقدة علاقات ومفاوضات وصراعات بين أطراف مختلفة دولية وإقليمية: تركية وروسية وأمريكية حول الحل”.

وتابع “هناك خيارات متنوعة في إدلب، والحل سيعرف خلال فترة قريبة”، معرباً عن “خوفه على شعب إدلب من حماقات “النصرة” وقلة عقل “النصرة” .

وطرح كيلو سؤالاً على الجولاني مفاده “إذا كان ممنوع، إقليمياً ودولياً وتركياً، أن يقوم نظام إسلامي في سوريا وإذا هدفها السياسي مستحيل فلماذا تقاتل؟”.

واعتبر كيلو أن “الجولاني إذا استطاع أن يفرض سيطرته على حركة “أحرار الشام”، وبعض فصائل “الجيش الحر”، لن يستطيع أن يقف في وجه الأمريكان والروس في حال تفاهما على ضرب “القاعدة” في سوريا”.

كما هاجم كيلو جماعة “الإخوان المسلمين”، موضحاً “عدم إمكانية استلامهم الحكم، لأنه ليس لديهم القدرة وإنما سيشاركون فيه، في حال التفاهم على برنامج عمل وطني وانتقالي طويل الأمد”، بحسب قوله.