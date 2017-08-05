سعودي فاجر يحرف بعض الآيات القرآنية نفاقاً لمحمد بن سلمان

وضع مغرد سعودي، اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدلا من الله عز وجل، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، في عدة آيات قرآنية.

المغرد “أبو رائد”، الذي نشر في آيار صورة له وهو يقبل رأس محمد بن سلمان، وضع صور ولي العهد في عدة تغريدات، وأنزل عليها آيات قرآنية مثل “ادعوني أستجب لكم”، كما وصف ابن سلمان بأنه “مستجيب الدعوات والمناشدات”.

وفي إحدى تغريداته، قال “أبو رائد”: “الله صلي وسلم على سيدنا محمد آل سعود، وعلى آله وصحبه أجمعين”.

وقال في إحدى تغريداته: “لولا أنه حرام ولا والله نحن الشعب السعودي بنفاجئ ولاة الأمر باختراع (صلاة المبايعة) ونصليها مرة في اليوم حمدا وشكرا لعطفهم علينا”.

وبعد هجمة شرسة عليه من قبل مغردين سعوديين، قال المغرد “أبو رائد”، إن النيابة العامة استدعته، وبعد ذلك سأل متابعيه عن طريقة حذف التغريدات القديمة.

وعلق بأن تغريداته كانت مجرد “مزاح”، ولا يوجد فيها أي تحريف لآيات الله.