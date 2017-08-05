بناء جدار اسرائيلي تحت الارض على حدود سيناء لمنع الانفاق

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” ، النقاب عن مخطط إسرائيلي لبناء جدار عازل أسفل الأرض على طول الحدود الجنوبية للأراضي الفلسطينية المحتلة مع مصر.

وقالت الصحيفة امس الجمعة، إن “المخطط يأتي في إطار إجراءات احترازية لإبعاد تهديدات تنظيم داعش الذي يخطط للتسلل عبر الأنفاق من خلال صحراء سيناء”.

ولم يسبق لـ “تنظيم داعش” أن نفذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية لا في إسرائيل ولا خارجها.

وبحسب الصحيفة؛ فمن المتوقع استكمال الجدار خلال عام ونصف العام بتكلفة تفوق 980 مليون دولارا.

وأضافت الصحيفة تقول : لقد “تمت المصادقة في المرحلة الأولى على كيلومتر واحد فقط، بما يساعد الجيش الإسرائيلي على تحديد أي انفاق يتم حفرها في سيناء ، ومع استمرار البناء فإن الجدار سيمتد ليصل 3 كيلومترات”.

وطبقا للصحيفة؛ فإن الجدار الجديد يشبه الجدار الذي شرعت السلطات الإسرائيلية بإقامته العام الماضي حول قطاع غزة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت العام الماضي، الشروع بإقامة جدار عازل فوق الأرض وتحتها على حدودها مع قطاع غزة، بهدف الكشف عن أنفاق.