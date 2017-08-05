الوليد بن طلال يصادق ويشارك قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم

ظهر رجل الأعمال المصري «هشام طلعت مصطفى» المدان بـ«قتل» مطربة لبنانية بصحبة الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» في أحد الفنادق المصرية مؤخرا.

فقد نشرت صفحة الوكالة السياحية «‏سوهو سكوير شرم الشيخ» على «فيسبوك» صورة جديدة تجمع «مصطفى» وشريكه في منتجع «فور سيزونز» بمدينة شرم الشيخ السياحية الأمير «بن طلال»، اللذين سبق أن شهدت العلاقات بينهما خلافات حادة.

ويعتبر ذلك الظهور هو الأول لـ«مصطفي» بعد خروجه من السجن، في حزيران الماضي، بموجب عفو رئاسي, حيث.

تجمع عدد كبير حول «مصطفى» و«بن طلال» لالتقاط الصور التذكارية معهما.

وقد أثارت هذه الصورة الجدل بعد أن تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث توقع الكثير منهم عودة المياه لمجاريها بينهما، وأن هناك شركة جديدة، خاصة بعد إعلان «مصطفى» خططا للاستثمار في السعودية.

وكانت «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، قد اعلنت عبر بيان اصدرته يوم الإثنين الماضي، إن رئيسها التنفيذي، «هشام طلعت مصطفى» يزور السعودية «ضمن خطوات تنفيذ وتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة في نيسان 2016».

ومذكرة التفاهم تلك، وقعتها «مجموعة طلعت مصطفى» (أحد أكبر شركات التطوير العقاري في مصر) مع وزارة الإسكان السعودية ضمن 20 اتفاقية تم توقيعها خلال زيارة العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر في نيسان 2016.

وتستهدف الاتفاقية الإطارية دراسة مشروعات سكنية متكاملة على أراض مطروحة بالسعودية.

وكان القضاء المصري قد أدان «مصطفى» بتحريض ضابط الشرطة المصري السابق «محسن السكري» على قتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم»، في 28تموز 2008، وحكم عليهما بالإعدام قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى السجن 15 عاما لـ«مصطفى» و25 عاما لـ«السكري».