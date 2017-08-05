الأمير أحمد بن عبد العزيز يخترق الحصار المضروب على ابن نايف

كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الامير أحمد بن عبد العزيز تمكن ومجموعة من أبناء الأسرة من زيارة ولي العهد المعزول محمد بن نايف في مقر إقامته الجبرية للإطئمنان على صحته.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”استطاع الأمير أحمد بن عبدالعزيز لأول مرة التحرك والكلام مع مجموعة من الأسرة، وتوجهوا جميعا للإطمئنان على صحة وسلامة محمد بن نايف.”

وأضاف في تغريدة أخرى: “إتجاه بن سلمان نحو التهدئة مع إيران وأذنابها، ما هو إلا تحرك أبله معدوم الاسترايجية والأهداف، يأتي في ظل استمرار مشاريع إيران وتوسعها”.

وكشف “العهد الجديد” أنه “نما إلى علم العهد الجديد أن بن سلمان أوفد مبعوثا خاصا إلى إسرائيل يحثهم الإسراع بإرسال الدراسات والمشاريع حول استثمار جزيرتي تيران وصنافير”.

وكان البرلمان المصري قد أقر اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة العربية السعودية ومصر والتي تم بمقتضاها التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، على الرغم من وجود احكام قضائية أثبتت مصرية الجزيرتين.