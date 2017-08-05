استشهاد رقيب شرطة وجرح اخر برصاص صاحب اسبقيات في معان

شهد السوق التجاري وسط مدينة معان صباح اليوم السبت استشهد رجل أمن برتبة رقيب وجرح آخر برصاص أطلقه عليهما، صاحب أسبقيات من سلاح أوتوماتيكي، وفق ما ذكرت بعض المصادر الامنية.

وقالت هذه المصادر : أثناء وجود مركبة تابعة لادارة الدوريات الخارجية بداخلها اثنين من مرتبات الامن العام احدهما برتبة رقيب والاخر مستخدم مدني في مدينة معان أقدم أحد الأشخاص من أرباب السوابق الجرمية والمطلوبين بقضايا مختلفة باطلاق النار باتجاه المركبة من سلاح كان بحوزته مما ادى الى اصابتهما بعيارات ناريه في مناطق مختلفة من جسمهما وجرى اسعافهما على الفور للمستشفى, ولكن ما لبث احدهما برتبه رقيب ان فارق الحياه متاثرا بجراحه.

واكدت هذه المصادر ان التحقيقات قد بوشرت في الحادثة وان البحث جار عن مطلق النار الهارب والبالغ من العمر 21 عاما، وهو يحمل 12 أسبقية جرمية، ومطلوب بقضايا مختلفة.