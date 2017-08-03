فوائد صحية جمة للبرتقال.. اللب والقشور

هل تعلم أن البرتقال من الفواكه التي لها فوائد متعدده فهو يحتوى على الْكَثِيرُونَ من العناصر المهمة التي تساعد في نمو الجسم وبناءه في صورة سليمة ويقال بأن البرتقال مضاد حيوي حيث انه يتميز بمفعوله القوى ضد الأمراض ويمكن الاستفادة منه بشرب كوب عصير او اكل برتقاله صباحا وهذا ما أفادتنا به الدراسة الأسترالية التي تضمنت البرتقال وإليكم فوائد البرتقال بالتفصيل.

1- قد ذكرت أَغْلِبُ الدراسات أن البرتقال يحتوى على نسبه عاليه جدا من الماء والسكر والفيتامينات والأملاح القلوية مما يجعله ذو فائدة كبري للمحافظه على الخلايا.

2-يعتبر البرتقال مانع للأكسدة لأنه يحتوى على ماده البيوفلافونيد وتلك المادة لها قدره عجيبه في تطهير الجسم من الميكروبات لذلك ينصح الأطباء مرضاهم بتناوله.

3- لقشر البرتقال فوائد كذلك, حيث أشارت الدراسات عنه الى وجود مادة تعمل على تَخْفيف نسبه الكوليسترول, وتأثير تلك المادة أقوى من تأثير العقاقير نفسها التي تستخدم لخفض نسبه الكوليسترول.

4-ثمره البرتقال تنشط الدورة الدموية بِصُورَةِ واضحة كبير وجيد وله دور في جعل الجسم يمتص الحديد وبذلك يرتفع معدل مستوى الحديد في الدم.

5-يعالج البرتقال حالات البرد والرشح والإنفلونزا لذا ينصح بالحرص على تناوله فى فصل الشتاء.

6-كذلك علي الناحية الأخري أن للبرتقال تأثير على نشاط الإنسان يعمل على زيادة النشاط والحيوية بِصُورَةِ واضحة كبير.