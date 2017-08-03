المنشق مناف طلاس يكرم جثمان والده بلفه بالعلم السوري

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، صورة لمناف طلاس نجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس أمام نعش والده الملفوف بالعلم السوري.

وظهر في الصورة مناف طلاس وهو ضابط سابق في الجيش قبل انشقاقه وهروبه إلى خارج البلاد، بجانب ابن شقيقته في باريس أمام نعش مصطفى طلاس الموشح بعلم الدولة السورية وشعار جيشها.

وكان وزير الدفاع السوري الأسبق قد توفي في باريس عن عمر ناهز 85 عاما، وأعلن نجله فراس طلاس حينها أن تشييع والده سيجري في باريس، إلى أن تتاح الظروف لدفنه في دمشق.

يذكر أن مصطفى طلاس، الذي احتفظ بمنصب وزير الدفاع لفترة قياسية امتدت 32 عاما من عام 1972 إلى 2004، غادر دمشق عام 2012 متوجها إلى باريس لأسباب صحية، بحسب ما أعلن.

ولم يصدر عن وزير الدفاع السوري الراحل أي موقف سياسي حيال الأزمة السورية، على النقيض من نجله مناف الذي انضم للمعارضة في الخارج.