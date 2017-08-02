وزير الحرب القطري يقصف وزير الخارجية البحريني بقذيفة مؤلمة

وجه خالد العطية, وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، صفعة لوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، ناعتا إياه بالكذاب.

وقال “العطية” خلال لقائه مع قناة “الجزيرة” في رده على اتهامات وزير الخارجية البحريني لقطر بأنها قدمت إحداثيات للقوات البحرينية والإماراتية للحوثيين في اليمن, مما أدى لقصف هذه القوات في “مأرب”: “أستطيع أن أجزم بأن الشيخ خالد الخليفة يعلم أنني أعلم أنه غير صادق”.

وأضاف أن القوات القطرية، كانت مهمتها حماية سبع نقاط على الحدود الجنوبية للمملكة ولم يطأ قدم أي فرد من القوات المسلحة القطرية مأرب.

وكان خالد آل خليفة قد زعم في مقابلة مع الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية” DMC” التابعة للجيش المصري، أن قطر لعبت دورا سلبيا في الملف اليمني وأن السلاح الإيراني الذي دخل للحوثيين في اليمن يمثل تهديدا مباشرا للدول العربية، وأن قطر “متورطة في نقل إحداثيات تواجد قوات التحالف العربي للحوثيين”.