اشتباكات مسلحة في محافظة القطيف السعودية تهدد بقرب اشتعال حرب اهلية هناك على خلفية مذهبية
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من انتصار المقاومة بجرود عرسال الى انتصار الفلسطينيين بالاقصى

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