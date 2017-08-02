اشتباكات مسلحة في محافظة القطيف السعودية تهدد بقرب اشتعال حرب اهلية هناك على خلفية مذهبية
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“مجتهد” يوضح ان ابن سلمان قد وسّط مقتدى الصدر لاقناع الحوثيين بوقف الحرب اليمنية

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