مجاميع عسكرية منشقة وموالية لامريكا تبادر بالعودة لصفوف الجيش السوري

أكد قائد ميداني عسكري سوري لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن مجموعات من “جيش مغاوير الثورة” المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية سلموا أنفسهم مع سلاحهم للجيش السوري.

وكانت مصادر غير رسمية وغير مؤكدة ذكرت، بحسب صحيفة “فزغلياد” الروسية، أن الجيش الأمريكي قرر مغادرة قاعدة “التنف” السورية وأعطى حلفائه السابقين 24 ساعة من أجل إلقاء السلاح في هذه المنطقة. وذكر القائد الميداني، أن جميع المسلحين الذين سلموا أنفسهم قالوا للجيش السوري: “إننا لم نكن نريد قتال الجيش ونحن التحقنا بـ”جيش مغاوير الثورة” من أجل الحصول على المال، الذي تقدمه أمريكا لنا وكنا نتحين الفرصة لتسليم أنفسنا للجيش السوري”

وأشار القائد الميداني إلى أن بعض الأسلحة أمريكية الصنع وأخرى روسية استولوا عليها من الجيش السوري.

وزعم ناشط على “تويتر”، اسمه وائل الحسين، أن الولايات المتحدة تخلت عن التنف، وأعطت لحلفائها 24 ساعة لإلقاء السلاح. وبالإضافة إلى ذلك أكد The’Nimr’Tiger في “تويتر”: “بعد تخلي الولايات المتحدة عن التنف، جماعة جيش قيادة الثورة سلمت نفسها للجيش السوري”.

وتشكلت هذه المجموعة في عام 2015 من منشقين عن الجيش السوري، أولا كـ”الجيش السوري الجديد”، وبعدها كـ”جيش قيادة الثورة” وكانت متواجدة في التنف وكانت جزءا من “الجيش السوري الحر”.