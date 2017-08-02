اشتباكات مسلحة في محافظة القطيف السعودية تهدد بقرب اشتعال حرب اهلية هناك على خلفية مذهبية
أهم العناوين
جرينتش+2 06:51
علماؤنا حائرون حالياً بين رضى السلطان وغضب الرحمن

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني