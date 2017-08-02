دراسة حديثة تثبت ان العنب يقوي الاسنان ويحمي من التسوس

توصلت دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (Journal of Dental Research) إلى وجود مركب في العنب قادر على تقوية الأسنان وحمايتها من الإصابة بالتسوس.

وأفاد الباحثون أن مثل هذه النتائج ستساعد عددا كبيرا من الأشخاص وتقوي أسنانهم وتعزز صحتها وبالتالي عدم فقدانها بوقت مبكر من الحياة.

ولطالما ارتبط هذا المركب الموجود في العنب بفوائد عديدة تعود على صحة الإنسان، ومن أهمها تعزيز تدفق الدم وتحسين عمل القلب في الجسم.

ووجد الباحثون في الدراسة الحالية أن المركب استطاع التقليل من فرص قلع الأسنان عن طريق زيادة عمر الحشوات والتي تتراوح ما بين 5- 7 سنوات في الوضع الطبيعي، فهذا المركب يعمل على تقوية العاج بشكل أساسي.

وتعني هذه النتيجة أنه في حال تضرر الأسنان، سيتمكن أطباء الأسنان من استخدام بواقي السن وجعل تماسكها أقوى مع المادة المستخدمة في الحشوات، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان.