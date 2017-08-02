اشتباكات مسلحة في محافظة القطيف السعودية تهدد بقرب اشتعال حرب اهلية هناك على خلفية مذهبية
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جرينتش+2 06:52
دراسة حديثة تثبت ان العنب يقوي الاسنان ويحمي من التسوس

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