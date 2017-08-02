“داعش” تصف ترامب بـ”فرعون العصر” وتهدد بذبحه في عقر داره

هدّد تنظيم “داعش” الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بشنّ هجماتٍ جديدةٍ داخلَ الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر في مقطع فيديو نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، أحد مقاتلي التنظيم، حاملاً سكيناً، ويبدو من لكنته أنّه بريطانيّ، متوعداً “ترامب” بضرباتٍ في العمق الأمريكيّ واصفاً إياه بـ”فرعون العصر”.

وقال المقاتل الداعشي الذي كان يقف الى جانب مدفعٍ رشاش: “رسالة الى فرعون العصر .. إن كانت عيناك على الرقة والموصل، فإنّ أعيننا على القسطنطينية وروما. بإذن الله سنذبحكم في عقر دياركم”.

ويعتقد أن الفيديو تم تسجيله في الرقة، التي كانت عاصمة داعش بحكم الأمر الواقع بعد أن استولى المسلحون على المدينة في عام 2013.