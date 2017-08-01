الرئيس الأسد يحيي ابطال الجيش السوري ويشيد بوعي الشعوب العربية حيال ما يحدث في منطقتنا
أهم العناوين
جرينتش+2 03:04
محمد بن سلمان يعتلي العرش السعودي قريباً بعد تدهور صحة والده

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني