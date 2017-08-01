قطر تواصل استفزازها للسعودية عبر مشاركتها الاحتفال بتنصيب روحاني

قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، امس الإثنين، إن وفداً من الحكومة القطرية سيشارك في تنصيب الرئيس حسن روحاني لولاية رئاسية ثانية يوم السبت القادم.

ونقلت الوكالة أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي وصل مساء أمس الاول، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادماً من سلطنة عمان، مشيرة إلى أنه وجه دعوة رسمية إلى الحكومة القطرية للمشاركة في تنصيب روحاني رئيساً لإيران.

وخصصت الدوحة استقبالًا خاصًا لبروجردي إذ اجتمع برئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها وفقا للوكالة.

يذكر أن علاقة الدوحة مع طهران هي أحد أهم أسباب الأزمة مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وأن قطع العلاقات مع إيران أحد أبرز المطالب، إلا أن الدوحة عززت من تلك العلاقة منذ بدء الأزمة.